В нощта, в която Великобритания окончателно излезе от Европейския съюз, Шотландия даде ясен знак, че не е доволна от развоя на събитията. Сградата на правителството в Единбург беше осветена в цветовете на флага на ЕС.

​ В Twitter първият министър Никола Стърджън пък призова "европейските приятели и съседи да оставят лампата да свети за Шотландия".

FM @NicolaSturgeon has asked our European friends and neighbours to #LeaveALightOn for Scotland.



Tonight the Scottish Government headquarters in Edinburgh have been lit up in the colours of the EU flag. #Brexit pic.twitter.com/UHtiuz7Yfr