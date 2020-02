Неизвестни нападатели стреляха по прозорците на бар в Щутгарт, където се предлагат наргилета, съобщава говорител на полицията, цитиран от ДПА и БТА. Няма пострадали при инцидента. Служител на бара е забелязал щетите в събота следобед. Според следствието тогава в сградата не е имало хора.

Убиецът от Ханау подал странна жалба до прокуратурата

schüsse auf shishabar in #stuttgart zum glück war das gebäude leer https://t.co/RCs3rjFKzn

Извършителят или извършителите са простреляли общо два прозореца в сградата, която има и фитнес салон. Не е известно какво оръжие е било използвано.

"Unknown persons shoot at the shisha bar in Stuttgart Germany,,,, pic.twitter.com/9OYlN4n3rE