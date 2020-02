Гръцките власти потвърдиха първия случай на инфекция с новия коронавирус, предава Ройтерс, цитиран от ТАСС. Става дума за жена на 38 години, пътувала до Италия. Тя е настанена в болница в Солун.

First reported case of #COVIDー19 in #Greece . A 38-year-old woman in #Thessaloniki , has tested positive for #coronavirus . She had returned from a trip to north Italy and is said to have mild symptoms, acc Greek media

Първи случай на коронавирус в Румъния?

Информацията е съобщена от здравния министър на страната.

ATHENS, Feb 26 (Reuters) - Greece has confirmed its first coronavirus case, the health ministry said on Wednesday.



The patient was a 38-year-old Greek woman who had travelled from an area of northern Italy, said Sotiris Tsiodras, a representative of the Ministry of Health.