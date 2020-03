Германският канцлер Ангела Меркел е отишла да пазарува късно снощи в центъра на Берлин и купила тоалетна хартия и три бутилки вино, съобщиха германски медии, цитирани от ДПА.

Египет затвори църквите за две седмици заради коронавируса



Магазините в германската столица понякога остават без някои стоки като липсата на тоалетна хартия е обичаен проблем, тъй като хората се презапасяват заради кризата с коронавируса.

The chancellor shows how to shop responsibly in the age or Covid-19 - Angela Merkel at her local supermarket picking up cherries, soap, loo paper and four bottles of wine... https://t.co/OqooFUiyvX