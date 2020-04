Британският престолонаследник принц Чарлз откри дистанционно нова болница в Лондон, построена в разгара на пандемията с коронавируса, предаде БТА.

Времената болница "Найтингейл", разположена в изложбения и конферентен център ЕксСел в Източен Лондон, бе построена само за девет дни. Болницата, която носи името на английската медицинска сестра Флорънс Найтингейл, поставила основите на професията, е снабдена с 500 легла, но има капацитет до 4000 пациенти.

"It is, without doubt, a spectacular and almost unbelievable feat of work in every sense." Via video link, Prince Charles officially opens new Nightingale Hospital that will be able to provide treatment for 4,000 people suffering from COVID-19. https://t.co/tgKROLgmHF pic.twitter.com/9wkpdtq82G