Майката на мениджъра на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола е починала на 82-годишна възраст от коронавирусна инфекция, обявиха от пресслужбата на английския футболен клуб. Долорс Сала е починала в Барселона, след като е била заразена с COVID-19, предаде БТА.

Испанска принцеса почина от коронавирус

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

"Всеки, който е свързан с клуба, изказва най-искрените си съболезнования към Пеп, семейството му и всички техни приятели в този тъжен момент", се казва в съобщението на Манчестър Сити.

ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУСА У НАС И ПО СВЕТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП