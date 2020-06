Робот, който се движи сам и е снабден с камери и ЛЕД екран, посреща посетителите във фоайето на централата на най-големия мобилен оператор в Република Корея и мери температурата им, пръска дезинфектант и почиства подовете, съобщи Ройтерс.

"Моля, спазвайте социална дистанция", напомня учтиво, но с твърд тон белият робот, докато наближава трима служители на Ес Кей телеком, които си говорят.

В корпоративните среди в страната отдавна използват роботи при почистване и в производството, но технологията сега се развива в посока на търсенето от все повече компании на начини за намаляване на прекия човешки контакт в разгара на пандемията от новия коронавирус. Роботът, разработен от Ес Кей телеком и Омрон Електроникс Корея, обменя данни със сървъра си в реално време благодарение на 5 Джи (5G) технологията на телекома, съобщи БТА.

SK Telecom Introduces 5G-Powered Autonomous Robot to Help Fight Against COVID-19 #robots #Covid_19 https://t.co/fBOqIEr7l2 pic.twitter.com/blus9DuT2Y