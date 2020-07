Голям пожар избухна в бизнес център в турската столица Анкара, съобщи вестник Сабах. Пожарът е избухнал около 17.30 часа местно време. На мястото веднага са пристигнали няколко пожарни екипа, които са евакуирали голяма част от хората и са започнали гасене, предаде БГНЕС.

Breaking: There is a major fire at Via Tower in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/0uqghI3F9y