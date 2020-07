Вече сме РОДИТЕЛИ! 👩‍❤️‍👨👼🏻👨‍👩‍👦 Благодаря ти, @dobromir_dimitrov_dimitrov, че ме дари с това малко чудо. 🙏🏻👼🏻 • Хора, по-щастливи не можем да бъдем и не сме били! 🙏🏻💙 Очаквах този момент с нетърпение, но емоцията, която изпиташ при прегръщането на детето си за първи път, не може да се сравни с нищо! 👼🏻 Думите не стигат да го опиша, но вярвам, че всички майки (а и бащи) знаят за какво точно говоря. ❤️ • Безкрайни благодарности на д-р Антон Баев и неговия екип в ПСАГБАЛ “Св.София”! ❤️🙏🏻 • А снимките, които виждате, са правени броени дни преди да родя - с багажа за болницата и нещо изключително важно - кутията ни от тъканната банка за съхранение на стволови клетки, която избрахме - @futurehealth.bg! 💕 П.П. По тази тема ще си говорим още за в бъдеще, защото знам, че ще имате много въпроси, а и защото много хора в България просто все още не са информирани достатъчно добре.. 😉 • #parents #announcement #forfirsttime #firstborn #babyboy #firstbornson #birthday #couplegoals #babyannouncement #babygoals #family #familygoals #love #loveyou #birthgiver #birthannouncement #futurehealth #futurehealthbiobank #💙

A post shared by Nansi Karaboycheva-Dimitrova (@nansi_karaboycheva_dimitrova) on Jul 28, 2020 at 12:39am PDT