את השנה החדשה התחלתי בלבקר את אריה וריטה. איתמר החמוד שאיתי בתמונה, הקים מיזם מדהים ומתוק- ״מתוק לנשמה״ שמטרתו להפיג בדידות בחברה ע״י אפיה וחלוקת עוגות לקשישים, חיילים בודדים ובעלי צרכים מיוחדים. כמה פשוט- ככה חשוב. נרשמים באתר, מקבלים כתובת של מישהו קרוב למקום מגוריך ופשוט אופים לו עוגה להמתיק לו קצת את החיים. אז אמנם, לא נכנסנו לשבת איתם וההכרות היתה מעבר לדלת, עם מסכות, אבל העיניים של אריה וריטה נצצו וחדרו לי ללב ולנשמה, ואין ספק שהמתקתי להם לפחות את אותו הערב. ״מתוק לנשמה״ פועל לא רק בחגים, אלא גם בימי שישי. אם בא לכם להצטרף- לעשות מתוק לאנשים שזקוקים לכך, ובהחלט גם לעצמכם, האמינו לי כדאי לכם! @sweets_for_the_soul_ 💘

