"Световният шампион Антъни Джошуа бе щастлив след победата си над Кубрат Пулев. Британецът нокаутира родния боксьор в деветия рунд след зрелищно кроше в главата. Така той запази трите си титли в тежка категория, пише Gong.bg.

Минути след края на срещата Джошуа публикува снимка със заглавие: "Не е нужно да се доказваме пред другите, а пред самите себе си. Тя бе последвана от видео с нокаута, озаглавено: "Благодаря, че намина".

We don’t have to prove anything to no one but ourselves. pic.twitter.com/CDbo5h7ydj