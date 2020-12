Кристиано Роналдо беше отличен за Футболист на века на специалната церемония в Дубай „Globe Soccer Awards”. Отличието му беше връчено за периода 2001 - 2020 година. Футболистът успя да се пребори в категорията с конкуренцията на Лионел Меси, Роналдиньо и Мохамед Салах.

За отбор на века беше избран испанският „Реал Мадрид”. Награди за кариерата си получиха Икер Касияс и Жерар Пике.

🇦🇪 What a beautiful night it was in Dubai. Thank you to all attendees and of course congratulations to all the winners! pic.twitter.com/RBu19kcEAU