Придошли води, които съсипаха лозя и овощни градини в Югозападна Франция, започнаха да се оттеглят, но в останалите райони на страната продължиха да се покачват.

В региона на Париж река Сена прелива от коритото си за пети пореден ден. Река Марна в Източна Франция наводни няколко града, включително Лани сюр Марн. В западния град Сент, северно от Бордо, река Шарант заля десетки улици и домове и се очаква, че нивото й ще продължи да се покачва.

Кметът Брюно Драпрон призова властите да обявят бедствено положение, което би улеснило получаването на помощ и изплащането на застраховки. Като предпазна мярка, 95-те лишени от свобода в строения през 19 в. затвор в Сент вчера бяха евакуирани и настанени в други места за излежаване на наказания.

Десетки местни жители бяха евакуирани от домовете си, а други 2000 също може да бъдат изведени от къщите си, ако водата продължи да се покачва, пише на сайта на кметството.

Местните власти превърнаха хотел в център за настаняване. Хора намират подслон и в историческо абатство, където има културен център, съобщи регионалната радиостанция Франс бльо.

По на юг водата се оттегли, след най-тежкия разлив за 40 години на река Гарона, преляла между Бордо и Тулуза. Лозови масиви и овощни градини се превърнаха в езера, а по улиците на градчетата се движеха спасителни лодки.

