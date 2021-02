40 души загинаха, а няколко човека са изчезнали, след като пътнически автобус падна в канал, дълбок 9 метра, в централната част на Индия, предаде ДПА, цитирайки полицията.

Злополуката е станала в окръг Сидхи на щата Мадхя Прадеш. Предполага се, че шофьорът е изгубил контрол върху автомобила.

Major accident in #MadhyaPradesh: Bus carrying 54 passengers fell in Bansagar canal, 25 bodies were found in #sidhi ; Fear of death of over 45, evacuated bus at 11.45 am. pic.twitter.com/WAh3OEn4Tm