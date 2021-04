Нови открития в българска пещера променят познанията ни за праисторията. Според намереното там, първите европейци са населявали нашата територия преди 45 000 години и са били деца на неандерталци и азиатци. Това показват химическите анализи на намерен зъб и кости в пещера „Бачо Киро” в град Дряново.

Вече три години продължават проучванията на останките, които са намерени пещерата от третата експедиция. Тя е намерила зъб, който свидетелства за популация и миграция на други населения в света към неандерталците. Всичко това е направено и от международен, и от български екип, които свидетелстват за тези интересни факти.

Amazing work from @MatejaHajdi and a fantastic group on the nuclear aDNA from the earliest Homo sapiens in Europe from Bacho Kiro, Bulgaria! Open access to the paper: https://t.co/6HV5oDjhbv https://t.co/uB4Krn1yBJ — Helen Fewlass (@HelsFewlass) April 7, 2021

„В пещерата са намерени този зъб и малки фрагменти от кости”, казва екскурзоводът Тодор Димитров.

Мястото, където е открита находката, променила представите на учените за неандерталците, се намира още на входа на пещерата, която крие много неизвестни.

The tooth of the oldest Upper Paleolithic Homo sapiens of Europe (Bacho Kiro, Bulgaria) 45,000 years old @nature @NatureEcoEvo @HelsFewlass pic.twitter.com/3U7pORbGXb — Jean-Jacques Hublin (@jjhublin) May 11, 2020

Пещера „Бачо Киро” е първата у нас пригодена за туристи. В нея няма рисунки и много история от каменната епоха. Първите разкопки започват преди повече от 120 години. Революционното откритие обаче е от 2019 година на българо-германски екип.

Ancient human migration into Europe revealed via genome analysis https://t.co/LFkyEUQdqJ — The Guardian (@guardian) April 7, 2021

„Помагах им през целия процес на работа. Намериха популярния зъб на съвременен човек в пластовете отзад. Това доказа, че най-ранните хора са живели в пещерата „Бачо Киро”, казва Желязко Великов.

„Освен тези хора в пещерата са живели и мечки. Мечките са влизали по-навътре. Там има намерени кости”, посочва Тодор Димитров.

Researchers sequenced genomes of the earliest Europeans who lived around 45,000 years ago in Bacho Kiro Cave, #Bulgaria. https://t.co/UUmG6qxFcv — Ancient Pages (@AncientPages) April 8, 2021

Анализите на праисторическия зъб и костите са показвали датировка на човек отпреди 45 000 години. И той не е бил чист неандерталец, което дава на археолозите, основание да предполагат, че по нашите земи е имало миграция на друг вид хора - от Азия например.

„Тук те са живеели с т.нар. неандерталци и са се размножавали помежду си. Човекът, който е живял тук, има повече връзки с Азия. Това показва, колко шарена е еволюцията в Европа”, коментира Желязко Великов.

В Дряново вече рекламират града като мястото на първите европейци, родили се преди 45 000 години в пещера „Бачо Киро” и опровергават Уинстън Чърчил.

„Шегувахме се с това, че един известен политик е казал, че Европа свършва там, където ядат шкембе чорба, а то се оказа, че Европа започва именно от там”, казва зам.-кметът на Дряново Николай Карагьозов.