Украинският министър на отбраната бе подложен на натиск от членове на правителството заради решението на важен военен парад жените кадети да са с обувки на ток, предаде Асошиейтед прес.

"Целта на всеки военен парад е да се демонстрира военната способност на армията. Тук не бива да има място за стереотипи и сексизъм", подчертаха в общо изявление три министърки - Юлия Лапутина, отговаряща за ветераните, Марина Лазебна, министър по социалната политика и Олга Стефанишина, вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция.

Controversy is raging in Ukraine after a photo was released of its female soldiers practicing for a parade in high-heel shoes instead of army boots. pic.twitter.com/121DvpDBne

Декларацията им бе предизвикана от появилата се официална информация, че на парада на 24 август по случай 30-годишнината от независимостта на Украйна жените военнослужещи ще са с обувки на ток. Министърките отбелязват, че в украинските въоръжени сили служат 57 000 жени, които са доказали качествата си "не на токчета, а с автомат" в ръка. Те поискаха министърът на отбраната незабавно да смени предвидените за парада обувки на ток с удобни обувки, подходящи за военни. В изявлението се отбелязва, че обувки на нисък ток наистина се използват в някои страни членки на НАТО като част от парадните униформи на жените военнослужещи, но не и за маршируване на паради, предаде Интерфакс Украйна.

People's anger has erupted in Ukraine over the high heels.The high heel sandals of the female soldier are being associated with sexism by the local people and are showing their anger.....https://t.co/7g14cRya8r#Ukraine #highheel #high_heel_sandals_controversy #UKR #UkraineArmy pic.twitter.com/ceq57rpA92