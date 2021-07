Броят на загиналите при размириците в Република Южна Африка през последните няколко дни достигна 32, предаде Франс прес.

Премиерът на провинция Квазулу-Натал съобщи тази сутрин за нови 22 смъртни случая,

В Квазулу-Натал загиналите са общо 26, заяви регионалният премиер на пресконференция.

Останалите шест жертви, за които в понеделник вечерта съобщи президентът на РЮА Сирил Рамапоса, са от района на Йоханесбург.

Демонстранти влязоха днес в сблъсъци с полицаи в няколко района на страната. Бяха плячкосани търговски центрове, предаде Ройтерс.

JUST IN - Widespread riots and looting have broken out across South Africa including Johannesburg, President Ramaphosa to address the nation at 8 pm.pic.twitter.com/avmrgQvlny — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 12, 2021

Безредиците започнаха с блокирането на пътища и палежите на камиони в петък, ден след като бившият южноафрикански президент Джейкъб Зума бе вкаран в затвора, за да започне да изтърпява присъдата си от 15 месеца затвор за неуважение към съда.

JUST IN - Every single store in the Jabulani Mall near Johannesburg has been looted. Reports and videos of riots at more malls in parts of South Africa.pic.twitter.com/t5DL96EVIM — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 12, 2021

Протестните акции във връзка с вкарването на Зума в затвора бързо прераснаха в израз на недоволство от ширещата се бедност и неравенство в РЮА 27 години след края на апартейда.

Riots in South Africa as Jacob Zuma challenges sentence https://t.co/bDjZYcnKXh — BBC News (World) (@BBCWorld) July 12, 2021

Икономическите трудности, причинени от коронавирусната пандемия, допълнително изостриха проблемите в Южна Африка.

If you want a glimpse into where America’s current path leads SA is about 15 years ahead of us https://t.co/XhQhby6qeK — Auron MacIntyre (@AuronMacintyre) July 12, 2021

Насилието, грабежите и палежите обхванаха през уикенда икономическата столица на РЮА Йоханесбург, отбелязва Франс прес.

Does everyone even know what is happening in south africa at this moment? #RIOTS 1/2 pic.twitter.com/KaD6LFuo6h — The_Lazy_Architect (@Lazy_Architect0) July 12, 2021