Младоженци в македонския град Тетово организирали сватбата си, въпреки че имали симптоми на COVID-19, съобщи сайтът Сакам да кажам.

Случаят бе потвърден от доктор Илчо Ефкоски от болницата в Тетово.

"Булката и младоженецът дошли в болницата за вливания, за да се освежат преди сватбата. Вкъщи пили парацетамол и не съобщили на лекаря, че имат температура. Организирали сватбата си с всички екстри. Вкъщи си направили бързи COVID тестове, които показали, че всички в семейството са позитивни, но не повярвали, че тестовете са точни, тъй като си ги купили сами от аптеката. Не са си правили PCR тестове. И след всичко това братът на младоженеца с някои членове на семейството, част от които били позитивни, веднага заминали на почивка в Албания. Това нямаше да стане известно, ако младоженецът не приключи в Инфекциозното отделение с пневмония. Сега следващите от семейството чакат да бъдат хоспитализирани", каза д-р Ефкоски.

Wedding in Tetovo, the groom the bride and their entire families were tested positive before the wedding, now im being blackmailed into getting vaccinated because the government allows this https://t.co/ToSaS2FVHB