Властите в югозападната китайска провинция Юнан са евакуирали над 150 000 души от април тази година заради стадо мигриращи диви слонове, съобщава информационната агенция Xinhua.

Стадо от 15 азиатски слона започна да мигрира от Моджан-Ханийския автономен окръг в през април 2021 г. Пътят им минаваше в непосредствена близост до селищата на провинцията. От 16 април те са изминали повече от 1,3 хиляди км през различни градски райони. Животните се приближиха до населените места, в резултат местните жители бяха временно евакуирани.

A herd of Asian elephants migrating through China’s Yunnan Province moved southward through some woodland on July 12-13, prompting evacuations. Also see: https://t.co/AQ0hzEcul6 pic.twitter.com/oFLH0AW9eJ

Местните власти са разположили около 25 000 полицаи, за да гарантират безопасността на хората. Движението на животните се следи от регионалния щаб за наблюдение на диви слонове. Те бяха проследени както от земята, така и от въздуха (с помощта на дронове).

Служителите на централата оставиха храна по пътя на слоновете. За 110 дни скитане животните изядоха 180 тона храна, приготвена за тях. Според началника на щаба Уан Йон, няма хора или животни, пострадали по време на миграцията на слоновете. Азиатските слонове, известни още като индийски слонове, са защитени на найвисоко ниво. В Китай има около 300 техни представители, те живеят главно в дъждовните гори на провинция Юнан. Освен в КНР, тези слонове живеят и в страните от Южна и Югоизточна Азия.

This herd has been lumbering its way across China for more than a year now. The elephants have now strayed almost 500km It's thought that they started their journey last spring https://t.co/ZXPWZ6mEDt