Силен пожар се разрази снощи в индустриалния квартал "Икителли" на европейския бряг на мегаполиса Истанбул.

Огънят е избухнал в предприятие за химически материали. Чули са се и експлозии, съобщиха турски медии.

Мощна експлозия в Кабул, загинали са дете и жена (ВИДЕО+СНИМКИ)

A fire broke out in the building with chemicals in İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi in Başakşehir. A large number of firefighters dispatched to the region from the surrounding districts continue to respond to the fire.#İstanbul #Turkey pic.twitter.com/1Fpq87vpzm