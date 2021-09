Стотици възмутени ливанци, предимно роднини на хора, загинали при смъртоносната експлозия в пристанището в Бейрут, протестираха днес срещу замразяването на разследването.

Тарек Битар, съдията, водещ разследването на смятаната за най-смъртоносна катастрофа в Ливан в мирно време, трябваше да преустанови работата си в понеделник заради оказвани от политици пречки.

Pretty big turnout (few hundred ppl) at #Beirut’s Justice Palace to protest the latest suspension of the #BeirutBlast probe, which has dragged on for over 1yr. Lebanese officials summoned in the case have filed a total of 4 complaints to dismiss investigating Judge Tarek Bitar pic.twitter.com/Pz4q1rXi0e — Ghada Alsharif | غادة الشريف (@GhadaaSharif) September 29, 2021

Протестиращите се събраха пред съдебната палата в Бейрут под строгото наблюдение на полицията и разгърнаха голям транспарант, който гласеше: „Няма да ни убиете два пъти“.

Те издигнаха портрети на своите изгубени роднини и плакати, призоваващи за справедливост и изразиха подкрепата си за Битар, чиито призовки към високопоставени служители му спечелиха поредица от зле прикрити заплахи.

Rage in front of the Justice Palace in #Beirut after the judge investigating the Beirut explosion case was suspended.

Signs read "We won't forget". pic.twitter.com/FqLb5268sv — Alicia Medina (@Amesegura) September 29, 2021

Предшественикът на Битар Фади Саван също беше отстранен от разследването по-рано тази година, след като изпрати призовки на бивши министри и влиятелни лица във връзка с експлозията.

"Ние страдаме от 13 месеца заради намесата на политици в разследването", каза Рима ал-Захид, чийто брат, който е бил служител в пристанището, е загинал при взрива.

„Когато чух, че разследването е спряно, почувствах, че отново сме предадени и ни убиват втори път“, каза тя пред АФП.

На 4 август 2020 г. в резултат на две експлозии, които последваха една след друга, в Бейрут бяха убити около 215 души, а хиляди бяха ранени. Взривната вълна унищожи напълно по-голямата част от пристанището и околните квартали. Трагедията беше причинена от голяма пратка амониев нитрат, която е била складирана в пристанището, без да се спазват мерките за сигурност.