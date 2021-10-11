Себастиан Курц се оттегли като лидер на Австрия пред обвиненията в корупция

Австрийският външен министър Александър Шаленберг положи клетва като канцлер в понеделник, след като колегата му консерватор Себастиан Курц се оттегли като лидер на Австрия заради обвинения в корупция.

Новият канцлер на Австрия встъпва в длъжност утре

Шаленберг положи клетва на церемония в кабинета на президента Александър Ван дер Белен, заедно с неговия наследник като външен министър Майкъл Линхарт.
Източник: БГНЕС