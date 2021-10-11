Австрийският външен министър Александър Шаленберг положи клетва като канцлер в понеделник, след като колегата му консерватор Себастиан Курц се оттегли като лидер на Австрия заради обвинения в корупция.

Новият канцлер на Австрия встъпва в длъжност утре

Alexander #Schallenberg ist als Bundeskanzler von #Österreich vereidigt worden. Die Opposition glaubt, dass Sebastian Kurz aber als eine Art Schattenkanzler weiterregieren wird. https://t.co/U6IjaDcgII — ZEIT ONLINE Politik (@zeitonline_pol) October 11, 2021

Шаленберг положи клетва на церемония в кабинета на президента Александър Ван дер Белен, заедно с неговия наследник като външен министър Майкъл Линхарт.