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БТА
Себастиан Курц се оттегли като лидер на Австрия пред обвиненията в корупция
Австрийският външен министър Александър Шаленберг положи клетва като канцлер в понеделник, след като колегата му консерватор Себастиан Курц се оттегли като лидер на Австрия заради обвинения в корупция.
Новият канцлер на Австрия встъпва в длъжност утре
Alexander #Schallenberg ist als Bundeskanzler von #Österreich vereidigt worden. Die Opposition glaubt, dass Sebastian Kurz aber als eine Art Schattenkanzler weiterregieren wird. https://t.co/U6IjaDcgII— ZEIT ONLINE Politik (@zeitonline_pol) October 11, 2021
Шаленберг положи клетва на церемония в кабинета на президента Александър Ван дер Белен, заедно с неговия наследник като външен министър Майкъл Линхарт.
Österreich ist frei! (oder?) #Schallenberg pic.twitter.com/Bewl32vz10— Matt Karnitschnig (@MKarnitschnig) October 11, 2021