Експлозия на противопехотна мина уби 7 души, включително едно дете, в провинция Хомс в централна Сирия, съобщи военен наблюдател.

Тя е избухнала, когато автомобил със 7 души на борда е преминавал през пустинен път край историческия град Палмира, съобщи базираният във Великобритания Сирийски наблюдател за правата на човека.

"Тя унищожи автомобила и уби всички пътници в него, сред които две жени, едно дете и четирима мъже", заяви наблюдателят, който разчита на мрежа от източници в Сирия.

