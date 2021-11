Новоизбраният шведски министър-председател Магдалена Андершон подаде оставка само няколко часа след като беше назначена, след като коалиционният ѝ партньор напусна правителството.

"Казах на председателя на парламента, че желая да подам оставка като министър-председател", заяви Андершон по време на пресконференция.

Тя обаче добави, че е готова да опита още веднъж като лидер на еднопартийно правителство.

По-рано през деня шведският парламент гласува за назначаването на Магдалена Андершон за министър-председател. Тя стана първата жена в историята на страната, която встъпва в тази длъжност.

По-рано този месец Стефан Лофвен подаде оставка от премиерския пост заради ниския рейтинг на общественото одобрение. Той заяви, че партията се нуждае от нов лидер преди изборите следващата година.

През 2014 г. Андершон пое поста на финансов министър. Тя е и първата жена, която зае този пост.

Андершон заяви пред председателя на парламента Андреас Норлен, че продължава да се интересува от възможността да оглави еднопартиен кабинет на социалдемократите. "Коалиционното правителство трябва да подаде оставка, ако някоя от партиите реши да го напусне. Въпреки че ситуацията в парламента не се е променила, трябва да има още един вот", убедена е тя.

По-рано Партията за защита на околната среда обяви оттеглянето си от коалицията на малцинството, тъй като проектобюджетът на правителството не успя да бъде одобрен при гласуването в парламента. Междувременно Риксдагът подкрепи с мнозинство опозиционния проект на Умерената коалиция, Християндемократите и Шведските демократи.

