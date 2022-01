През април миналата година в резиденцията на британския министър-председател Борис Джонсън са организирани две пиянски партита в навечерието на погребението на съпруга на кралица Елизабет II, Единбургския херцог Филип, в момент, когато страната беше в локдаун, съобщи Daily Telegraph, като се позова на свои източници.

Изданието съобщава, че на 16 април 2021 г. вечерта в резиденцията на министър-председателя са се провели две "прощални партита", организирани от двама членове на кабинета на Джонсън, за да отбележат преместването им на друга работа. Според вестника един от организаторите се оказва бившият директор по комуникациите на министър-председателя Джеймс Слак, който преди това е работил и с предшественика на настоящия министър-председател Тереза Мей (2016-2019 г.). След четири години на "Даунинг стрийт" 10 той се премества на поста заместник-главен редактор на вестник "Сън". Както посочва Daily Telegraph, Слак е бил посъветван от началниците си да не нарушава реда, но този съвет не е бил взет под внимание.

Вторият член на кабинета на Джонсън, който организира прощално парти е един от личните фотографи на министър-председателя, чието име не се съобщава. Daily Telegraph уточнява, че в един момент гостите на двете събития са се срещнали в градината на резиденцията. На двете партита са присъствали общо около 30 души, които са пили и танцували до сутринта.

В публикацията се подчертава, че провеждането на подобни събития е било в нарушение на действащите тогава в страната ограничения за коронавируса. Според правилата хората, които не живеят заедно под един покрив, нямат право да се срещат в затворени помещения. Освен това срещите на открито бяха разрешени само в присъствието на не повече от шест души или представители на две домакинства.

Вестникът добавя, че самият Джонсън не е участвал в тези партита. Според неговия говорител министър-председателят е бил в резиденцията си в Чекърс между 15 и 17 април 2021 г. В деня на погребението на принц Филип официалната страница на Джонсън в Twitter публикува снимка на премиера, направена в имението, разположено в графство Бъкингамшир на около 65 км от центъра на Лондон.

Херцогът на Единбург почина на 9 април на 99-годишна възраст. Погребението на съпруга на кралицата се състоя на 17 април на територията на замъка Уиндзор близо до Лондон. Поради ограниченията, свързани с коронавируса, на погребалната церемония присъстваха само 30-те най-близки членове на кралското семейство.