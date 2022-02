„Случващото се в Украйна е брутална атака, започната от Русия. Това е преднамерено нападение, подготвяно от президента Владимир Путин от месеци”. Това обяви на извънреден брифинг от Белия дом американският президент Джо Байдън.

По думите на държавния глава на САЩ Москва е дислоцирала 175 000 военни и е изградила военнополеви болници по украинската граница. „Това означава, че той е имал намерение за инвазия от месеци. Путин е агресор. Путин избра войната. Сега той и неговата държава, ще си понесат последствията”, посочи Байдън.

И допълни: „САЩ ще наложат сериозни санкции на Русия. Това ще нанесе сериозен удар върху руската икономика – както сега, така и в дългосрочен мащаб. Тези санкции са подбрани така, че да нанесат максимална вреда в дългосрочен мащаб на Русия и минимални щети на икономиката на САЩ и на нашите съюзници”.

Watch live as I deliver remarks on Russia’s unprovoked and unjustified attack on Ukraine. https://t.co/fsc84Sq6F6