Най-малко двама души са загинали, а други осем са ранени при навалица на религиозен фестивал в индийския щат Тамил Наду, съобщи в събота агенция Синхуа, позовавайки се на местните власти.

Според държавни служители фестивалът се е провел в един от градовете в квартал Мадурай. По предварителни данни блъсканицата е предизвикана от едновременното придвижване на много участниците във фестивала до значимо място за вярващите.

#Madurai Cultural Capital of #TamilNadu celebrates #MaduraiChithiraiFestival.

Pristine Love, Unity, Kindness & Happiness showering all over.

I am sure rest of #India would reach this level of Communal Harmony, Unity & Maturity in near future.

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்.

🇮🇳 🙏. pic.twitter.com/RH9NELkxyi