Традиционните протести и демонстрации за 1 май бяха белязани от инциденти на някои места в Европа.

В Париж групи младежи, облечени с черно и с черни маски, се възползваха от традиционното първомайско шествие и изпотрошиха витрини на агенции за недвижими имоти и банки, на застрахователни компании и на няколко ресторанта "Макдоналдс". Полицията използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне. Имало е и инцидент, при който един от вандалстващите, е нападнал пожарникар, който се опитвал да потуши пожар, запален от някои радикални протестиращи, допълва телевизия Бе Еф Ем.

🇫🇷 France - Paris [May 1, 2022]



Huge protest against #Macron and his neo-liberal plans. pic.twitter.com/FAUQQFInHO