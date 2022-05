Запалително средство е открито в сграда в Берлин, в която се помещава руска информационна агенция, съобщи берлинската полиция в събота. Все още причината е неизвестна, пише „Фигаро“.

Обектът е бил открит късно следобед в петък в сграда в берлинския квартал Стеглиц, "в която се помещава и клонът на руска информационна агенция" - държавната агенция "Риа Новости", според прессъобщение на полицията. Органите на реда откриха подозрителния предмет „пред прозореца на приземния етаж“ в сградата и го идентифицираха като „запалително устройство“, според изявлението.

Полицията е извикана на място, след като празна бутилка бира е хвърлена от непознати по фасадата на сградата. Обектът, който може да представлява заплаха за живеещите, е унищожен на място от криминална полиция. „Реалната опасност и възможната мотивация на престъплението са обект на текущи задълбочени разследвания“ от отдел „Държавна сигурност“ към полицията и прокуратурата на германската столица, се заключава в изявлението.

Сутринта агенцията "Риа Новости" беше по-категорична в акаунта си в „Телеграм“, като посочи, че "възможна терористична атака срещу руски журналисти и техните семейства е била осуетена в Берлин", цитирайки като източник руското посолство в Германия. Тези факти идват в навечерието на отбелязването на края на Втората световна война, което предизвиква напрежение в Берлин, докато руската агресия в Украйна продължава.

Германските вътрешни разузнавателни служби (Verfassungsschutz) очакват проруски действия в цялата страна на 9 май, особено в столицата. Русия традиционно отбелязва победата на съветската армия над хитлеристка Германия на 9 май.

