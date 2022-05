Два пъпеша от високоценения в Япония сорт „юбари“ бяха продадени в първия търг за сезона в град Сапоро за три милиона йени (23 500 щатски долара), съобщи ТАСС, като цитира агенция Киодо. Купувач е местна фирма, занимаваща се с опаковане и продажба на плодове и зеленчуци. Цената на плодовете е с 10% по-висока в сравнение с миналата година.

Абсолютният рекорд за търговия с пъпеши „юбари“ бе поставен преди три години, когато два пъпеша бяха продадени за 5 милиона йени (46 000 щатски долара). Най-ниската цена на търг за двойка от скъпата стока пък бе регистрирана през 2020 г. Тогава, на фона на пандемията от коронавирус, приходите от продажбата на два плода бе 120 000 йени на първия търг за сезона.

Yubari Melon Auction, these sold for ¥3,000,000 this morning! ($26,000) those are some amazing melons here in Hokkaido! #夕張めろん #Yubarimelon #Hokkaido pic.twitter.com/xoby0WpBnD