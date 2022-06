Останки от кралски военен кораб, потънал през 1682 г., превозвайки бъдещия крал Джеймс Стюарт, са открити край бреговете на Норфолк, предаде Асошиейтед прес.

"HMS Глостър" засяда на около 28 мили от Грейт-Ярмут след спор между Джеймс, тогава херцог на Йорк, и лоцмана на кораба Джеймс Еърс относно навигацията край коварните пясъчни брегове на Норфолк. Корабът потъва след около час. От екипажа от 250 души загиват 130.

Джеймс оцелява. Той продължава да управлява като крал Джеймс Втори на Англия и Ирландия и като Джеймс Седми на Шотландия от 1685 до 1688 г., когато е свален по време на Славната революция.

Останките от кораба "HMS Глостър" са открити през 2007 г. от братята Джулиан и Линкълн Барнуел и други след четиригодишно търсене. Плавателният съд е идентифициран окончателно през 2012 г. с откриването на корабната камбана.

Откритието е оповестено публично едва днес заради времето, нужно за потвърждаване на самоличността на кораба, и поради необходимостта да бъде защитен историческият обект.

Клер Джоуит, експерт по морска история от университета на Източна Англия, отбелязва, че корабокрушението е един от важните "едва не се случи" моменти в английската история. Потъването на "HMS Глостър" едва не довежда до смъртта на католическия наследник на протестантския трон във време на голямо политическо и религиозно напрежение в Англия.

"Ако той беше загинал, щяхме да имаме съвсем различна британска и европейска история", казва Джоуит. "Мисля, че това е капсула на времето, която ни предоставя възможност да разберем толкова много за живота през 17-и век", допълва тя.

Понастоящем няма планове за повдигането на останките от кораба "HMS Глостър", тъй като голяма част от тях са погребани под пясъка. Артефактите, спасени от останките, включват дрехи, обувки, навигационно оборудване и много бутилки вино.

Следващата пролет в музея и художествената галерия на замъка Норич е планирана изложба, в рамките на която ще бъдат показани находките от корабокруширалия плавателен съд и ще бъдат представени текущите изследвания.