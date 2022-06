32-годишен "кокаинов крал", един от най-търсените мъже във Великобритания, е арестуван в България "с фалшив паспорт, съобщава „Дейли Мейл“.



32-годишният Бенджамин Макан е арестуван в хотел в град Пловдив в понеделник, докато носел фалшив паспорт и истински паспорт на чуждо име.



Макан, родом от Норфолк, е издирван от местната полиция по обвинение в заговор за доставка на няколко килограма кокаин през 2020 г. с помощта на криптирани мобилни телефони.



Смяташе се, че британецът се укрива в Барселона, но е бил проследен до България след съвместна операция на Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство, българската полиция и испанската Гражданска гвардия. В момента той е задържан в България, където очаква екстрадиция обратно в Обединеното кралство. Максималната присъда за доставка на наркотици от клас А е доживотен затвор.



Макан беше посочен като един от най-издирваните във Великобритания в списък с имена, публикуван от Crimestoppers през януари. Оттогава са арестувани петима от 12-те души - всички мъже - посочени в списъка.

