Руска картофена салата в менюто на срещата на НАТО в Мадрид шокира длъжностни лица и журналисти. Ястието било едно от предлаганите от ресторант, вкойто се състояла работна вечеря във вторник, съобщава „Ройтерс”.

Присъствалите на събитието уточняват, че салатата била първа в списъка с блюда в заведението и струвала 8 евро на порция.

'Russian Salad' on the menu at NATO summit cafe in Madrid raises eyebrows https://t.co/yf5SAwGbBv pic.twitter.com/E0szvDTUl7