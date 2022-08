УЕФА започна мащабно разследване срещу отбори, които потенциално са нарушили правилата на финансовия феърплей за сезон 2021/22. Някои от клубовете, които са в този дълъг списък са грандове като ПСЖ, "Олимпик" Марсилия, "Интер", "Рома", "Ювентус" и "Барселона", съобщи gong.bg.

Твърди се, че цели 20 отбора в цяла Европа са идентифицирани от УЕФА относно нарушаване на правилата през 2021/22 година.

