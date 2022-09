Броят на загиналите при силното земетресение в Папуа Нова Гвинея нарасна на 7 души и се очаква да се увеличи, като спасителите започват да достигат до отдалечени общности, засегнати от свлачища.

Комисарят на полицията Дейвид Манинг заяви, че жертвите на земетресението с магнитуд 7,6 в неделя са открити в централната северна част на страната, където има множество щети по домовете и инфраструктурата.

Земетресението удари сутринта и предизвика поредица от смъртоносни свлачища.

Трима миньори са погребани живи близо до селището Уау, а други четирима са загинали на места в провинциите Моробе и Маданг, съобщи Манинг.

Мисионерски групи и частни авиокомпании се опитват да достигнат до изолирани общности и да превозят по въздух ранените до безопасно място.

Въздушното разузнаване от страна на Мисионерската авиационна общност показва "видими свличания в района на Нанкина и че някои от тях все още активно се свличат", според Екипа за управление на бедствията в Папуа Нова Гвинея към ООН.

Генералният секретар на Червения кръст на Папуа Нова Гвинея Валачи Куалята заяви, че неравният планински терен в района затруднява достъпа, като до най-засегнатите райони не може да се стигне с кола.

Според оценката на ООН земетресението е повредило водноелектрическата централа Раму, "което е довело до пълно прекъсване на работата на системата в някои провинции.

"Ще има сериозни прекъсвания на електрозахранването и занапред", каза Куалята.

Подводният кабел, свързващ регионалната столица Маданг с Порт Морсби, също е засегнат от земетресението, както и връзката между Маданг и Сидни. Части от жизненоважната магистрала Highlands Highway, която свързва няколко от основните градове на Папуа Нова Гвинея, са повредени.

Според ООН обаче регионалните летища в Горока и Лае-Надзаб са останали отворени, без да се съобщава за щети.

Министър-председателят Джеймс Марапе предупреди жителите на Папуа Нова Гвинея да бъдат предпазливи след "масивното" земетресение, но заяви, че се очаква въздействието му да бъде по-малко от земетресението през 2018 г., при което загинаха 150 души.

Националната гореща линия за коронавируси в страната е пренасочена да приема обаждания от хора, засегнати от земетресението.

По данни на Американската служба за геоложки проучвания земетресението е станало на дълбочина 61 км, на около 67 км от град Кайнанту.