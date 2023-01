Един човек е загинал, а десетки са ранени преди началото на финала на Купата на Персийския залив между отборите на Ирак и Оман в град Басра. До трагичния инцидент се е стигнало след струпване на твърде много хора пред входовете на стадиона.

Warning, Viewer Discretion Advised:



Video shared online (copied from Adam News on Telegram) showing the chaos from the stampede ahead of the football match at #Iraq’s Palm Trunk stadium in #Basra. https://t.co/vMDvfmlxX3 pic.twitter.com/pGDQeASiLb