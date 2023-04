Митинг под мотото "Чехия срещу бедността" с икономически искания към властите се проведе на Вацлавския площад в центъра на Прага. Организаторите съобщиха пред репортери, участват над 30 000 активисти, които са се събрали на протест срещу политиката на сегашното правителство и влошаващото се финансово състояние на обикновените граждани на фона на енергийната криза и растящите цени.

"Събрали сме се тук, за да защитим интересите на страната ни. Искаме да изразим недоверие към правителството с ненасилствен граждански протест", каза главният организатор на митинга, председател на наскоро създадената политическа партия "Дясно. Респект. Професионализъм“ Йндржих Райхл. Протестът, каза той, "е не само срещу икономическата бедност, но и срещу моралната бедност".

📸: Several thousands of protesters took over Wenceslas Square in Prague to protest against living conditions in the Czech Republic on Sunday. pic.twitter.com/7sB3IdxZFV — Grace Smith (@_graceephotos) April 16, 2023

Над главите на протестиращите се вееха националните знамена на Чехия. Имаше и украински знамена. Сред плакатите, съдържащи надписи с икономически искания към властите, могат да се видят плакати с антивоенни надписи като "Не на войната!" и "Дайте шанс на света!".

Thousands took to the streets of Prague on 16 April for an anti-government protest organized by the non-parliamentary party Law, Respect, Expertise (PRO).



📸 EPA / Martin Divisek#epaimages #czechrepublic #pro #prague #protest pic.twitter.com/z4IcWLAK9u — EPA Images (@EPA_Images) April 16, 2023

Стотици полицаи следяха за спазването на реда. „Не са отбелязани никакви инциденти“, каза говорителят на полицията в Прага Ян Данек пред репортери.

🇨🇿 In the Prague, a rally of 30,000 is taking place with economic demands on the authorities.



The protesters gathered on Wenceslas Square to protest against the policies of the current government and the deteriorating financial situation of citizens amid the energy crisis. pic.twitter.com/uzpiYdZ9g8 — RADAR ID INTL (@RADARIDNEWS) April 16, 2023

Организаторите на протестната акция предварително призоваха участниците в нея да се държат възможно най-коректно и да не демонстрират на митинга нежелани или забранени символи в републиката, например руските емблеми за войната в Украйна.

Thousands turn out for anti-government protest in Praguehttps://t.co/QeOkv11Ye5 — blog jaun (@ShamsaBatool14) April 16, 2023