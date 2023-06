Правителството работи за политическата стабилност в България, която да осигури добри условия за инвестиции и да повиши жизнения стандарт на хората. Това заяви премиерът Николай Денков на среща с посланиците на държавите от Европейския съюз и на САЩ, съобщиха от Министерския съвет.

По време на разговорите е станало ясно, че именно липсата на стабилност през последните над две години е основна пречка за по-голяма активност както на европейския, така и на американския бизнес.

Премиерът Николай Денков и вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел представиха приоритетите на правителството. Денков акцентира върху работата за постигане на реално върховенство на закона в страната, което може да стане единствено чрез сериозна реформа на съдебната система.

„България ще активизира усилията си, за да покрие критериите на САЩ за отпадане на визовия режим. Предстои правителството да определи национален координатор по тази тема”, се казва в съобщението от МС. По време на срещата с посланика на Съединените щати в България Кенет Мъртън премиерът се ангажира лично да наблюдава този процес. Двамата изтъкнаха, че програмите за научен и за студентски обмен – Fulbright и Work&Travel, са позитивни примери за отлично сътрудничество.

Предстои България да изпрати в САЩ поне две търговски аташета. Българският премиер подчерта ролята на САЩ за диверсификацията в сферата на енергетиката и отбеляза договора с „Уестингхаус“ за доставка на свежо ядрено гориво. За финализиране на този процес е необходимо американското гориво да бъде лицензирано от Агенцията за ядрено регулиране, пише в съобщението от МС.

„Премиерът и посланик Мъртън обсъдиха също сътрудничеството между България и САЩ в областта на сигурността и отбраната, подготовката на двустранно споразумение за социална сигурност, европейската интеграция на Западните Балкани и други теми от общ интерес”, се казва в съобщението.

Информация за напредъка на изграждането на платените от България изтребители F-16 не се съобщава.

Вицепремиерът Мария Габриел обясни след срещата са посланиците от ЕС и САЩ, че приоритетите на новото правителство са присъединяването на България към Шенген и еврозоната. Сред останалите приоритети на кабинета Габриел посочва подкрепата за Украйна и културната дипломация. Тя определи разговорите с европейските дипломати като „плодотворни“. „България е надежден партньор и съюзник. Благодарим ви, посланици, за сътрудничеството и подкрепата!”.

