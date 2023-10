Феновете на Ал-Насър поздравиха със страхотна хореография Кристиано Роналдо за неговия мач номер 200 за националния отбор.

Португалската звезда поведе "Ал-Насър" към обрат с 2:1 срещу "Дамак" в мач от 10-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. В допълнителното време на първата част гостите откриха резултата чрез Жорж-Кевин Нкуду.

🎥 Saudi Al-Nasr fans honor Ronaldo "Tifo" for his support of 🇵🇸 #Palestine#IsraelTerorrist #IsraeliNewNazism #FreePalestine #IStandWithPalestinians pic.twitter.com/hsCbifmuMq