Два товарни кораба се сблъскаха в Северно море, край бреговете на Германия. При инцидента е загинал най-малко един човек от екипажа на по-малкия плавателен съд - "Verity". Четирима моряци все още са в неизвестност, а двама души са били спасени, предаде „Дойче веле“.

Смята се, че плавателният съд е потънал.

Според Германското централно командване за морски извънредни ситуации инцидентът е станал във вторник сутринта на около 22 км югозападно от остров Хелголанд и на 31 км североизточно от остров Лангеог.

