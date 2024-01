Португалската звезда Кристиано Роналдо зарадва майка си в края на 2023 г., като ѝ подари нов луксозен джип за рождения ѝ ден, пише gong.bg.

Майката на Кристиано - Долорес Авейро, навърши 69 години в неделя и португалската суперзвезда бе в родния си град Мадейра, за да празнува с нея.

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX