Екипи на противопожарната служба са се отправили към остров Рузвелт в Ню Йорк заради експлозии и разтърсени сгради, съобщиха американски медии.

Numerous explosions have occurred near Roosevelt Island in the Manhattan area of New York, local media outlets write.



It is noted that as a result of the explosions, “buildings shook and tremors were felt.” There are currently many helicopters in the area. pic.twitter.com/9nnwyobhXk