Американският актьор Бил Хейс, участвал повече от пет десетилетия в сериала "Дните на нашия живот", е починал на 98-годишна възраст, съобщи BBC.



За първи път играе образа на Дъг Уилямс през 1970 г. По време на снимките на сериала се запознава и със съпругата си, актрисата Сюзън Сифорт Хейс.

