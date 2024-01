Проливни валежи в САЩ предизвикаха наводнения в Тексас, а властите в Калифорния издадоха предупреждения за евакуация заради потенциални кални свлачища в някои части на окръг Лос Анджелис.

Според Националната метеорологична служба в някои части на Сан Антонио са паднали до 12,7 сантиметра дъжд. Проливни дъждове се изляха и над Хюстън, Далас, както и в различни части на Северен и Източен Тексас.

San Diego declares state of emergency as torrential rain overturns cars, topples trees and leads to dozens of rescues across California and Texas amid warnings of flash flooding and avalanches https://t.co/aBIEdFoyHm — World News (@worldnewstweet_) January 23, 2024

Междувременно обилните валежи, съпроводили бурите през уикенда в Южна Калифорния, наводниха улици и магистрали и повалиха дървета. Предупреждения за наводнения бяха издадени за района около залива на Сан Франциско и крайбрежието на окръг Сан Диего, както и за източните планини и пустини. Наводнения заляха домове и преобърнаха автомобили в град Сан Диего.

Heavy rain is causing issues in Texas - this is just day 1 this week of the rainfall, which will continue in the South through Friday! #TXwx pic.twitter.com/qPl48vEHdf — WeatherNation (@WeatherNation) January 23, 2024

В цялата страна продължават зимните условия. В части от Калифорния и Тексас силните валежи се очаква да продължат.