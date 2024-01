Номинираният за "Оскар" режисьор на филмите "Среднощна жега" и "Лунатици" Норман Джуисън почина на 97-годишна възраст.

Роденият в Канада кинодеец е работил с някои от най-големите холивудски звезди през десетилетната си кариера, сред които Стив Маккуин, Дензъл Уошингтън, Сидни Поатие и много други.

Певицата Шер, която се изявява и като актриса, се сбогува в социалните мрежи с "милия принц". "Благодаря ти за едно от най-великите, най-щастливите и най-забавните преживявания в живота ми", пише Шер за ролята си в "Лунатици", с която печели "Оскар".

Farewell Sweet Prince👑.

Thank U For One Of The

Greatest,Happiest,Most

Fun Experiences Of My Life.

Without U,I Would Not Have My Beautiful Golden Man.Norman U Made Moonstruck The GREAT FILM Ppl🩵.

Script,Actors,Etc,NEEDED U DEAR❤️

NORMAN JEWISON

LIVES ON THROUGH HIS WORK