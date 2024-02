Петима американски морски пехотинци са в неизвестност, след като останките от хеликоптера им бяха открити в отдалечен район източно от Сан Диего. Това се случва часове след като е изчезнал при лоши метеорологични условия, включващи комбинация от силен дъжд и сняг.

Хеликоптерът CH-53E Super Stallion беше открит от властите в Пайн Вали около осем часа след като било докладвано, че не е пристигнал в базата на морската пехота в Мирамар, Калифорния.

An intense search and rescue mission unfolded for five missing Marines after their helicopter crashed outside of San Diego during a nighttime flight in dangerous weather. The chopper's wreckage was found in Southern California. @mattgutmanABC reports. https://t.co/kqcUf4GXP9 pic.twitter.com/bePFlGUJCw — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 8, 2024

В ход е спасително-издирвателна операция с участието както на военните, така и на цивилните спасителни служби.

Полицейски хеликоптер се разби в Турция, двама пилоти са загинали

Marine helicopter that had gone missing went down in mountainous area outside San Diegohttps://t.co/rhiM7F8RTl pic.twitter.com/pkG7MZ2wgh — The Washington Times (@WashTimes) February 8, 2024

Екипажът извършвал рутинен тренировъчен полет от базата в Крийч, Невада, намираща се на 60 км северозападно от Лас Вегас, заяви морската пехота.

.@CALFIRESANDIEGO firefighters are assisting with search efforts for a military helicopter reported missing in the area north of Interstate 8 & Kitchen Creek Road, located southeast of Pine Valley. Multiple agencies are searching the area covered in snow making it hard to access. pic.twitter.com/Y3oxNz75Pg — CAL FIRE/San Diego County Fire (@CALFIRESANDIEGO) February 7, 2024

От шерифството на окръг Сан Диего съобщиха, че са получили сигнал за изчезналия хеликоптер към 13:00 ч. Високопроходими автомобили проверяват района.

⚜️ Continuing...

⚜️ We were curious about the Marine CH-53E Super Stallion helicopter which crashed in Pine Valley, California, with 5 people on board. Authorities found the helicopter, but the 5 people are missing.

⚜️ The crash site is Pine Valley, San Diego County. pic.twitter.com/o1CPtPowI2 — Dansforth Weber (@1gnite3nergy) February 8, 2024