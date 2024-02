Стигналите до подиума състезатели на предстоящите Олимпийски игри в Париж ще занесат в родината си частица от Айфеловата кула. Това съобщиха организаторите по време на представяне дизайна на медалите за най-голямото спортно събитие. Отличията са украсени с шестоъгълник, изкован от метал от символа на френската столица.

"Идеята беше Игрите да се свържат със символите на Франция", каза Тиери Ребул, творчески директор на Париж 2024.

Проектирани от бижутера Шоме, 18-грамовите шестоъгълни парчета, представляващи формата на Франция, са направени от желязо от извършени в миналото ремонти на Кулата. Те се съхраняват в таен склад от години.

Unique symbol of a dream coming true.

The ultimate reward for a victory or a podium finish!

They carry in their hearts an actual fragment of the Eiffel Tower.

Here are the #Paris2024 Olympic and Paralympic medals.