Звездата от хитовата комедия „Последният ергенски запой“ Кен Джонг бе отличен със своя звезда на Алеята на славата в Холивуд.

На церемонията присъства американският певец и носител на грами „Грами“ Роби Тик, както и семейството на актьора.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ken Jeong's star is revealed on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/6o1bxEOSjA pic.twitter.com/cg5hPQU33j