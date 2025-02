Новак Джокович оказа подкрепа на протестиращите сръбски студенти като се появи по време на вечното дерби, облечен със суитшърт с надпис „Студентите са шампиони”.

Три месеца от инцидента с падналата козирка: Студентите в Сърбия готвят нова блокада

Межвуременно Нови Сад се готви за нова 24-часова студентска блокада. На 1 февруари се навършват точно три месеца от трагедията, когато падналата козирка на гарата в града уби 15 души и рани тежко други двама. Това е кулминацията на протестите и поредният опит да бъде принуден режима на Александър Вучич да изпълни исканията.

Novak Djokovic in Serbia tonight wearing a shirt that says: “Students are champions.”



Undoubtably a message of support to the protests going on.pic.twitter.com/jJyt7sKwuD