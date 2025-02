Поройни дъждове, които паднаха само за четири часа на остров Сицилия, причиниха наводнения, които блокираха хора по улиците и отнесоха автомобили в района на град Месина, предаде Франс прес.

This morning, severe and unexpected weather conditions have resulted in torrents of water and mud flooding the streets of Messina, a city on the northeastern coast of Sicily, Italy. The heavy rains have led to significant disruptions, isolating several… pic.twitter.com/d6IFewGzri